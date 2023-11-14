Suporter Kosovo menyoraki lagu kebangsaan Israel saat kedua tim bertemu di kualifikasi Euro 2024. Teriakan dan siulan bergema di stadion tepat ketika timnas Israel menyanyikan lagu kebangsaan mereka.

Ini jadi laga perdana timnas Israel sejak negaranya menyerang Palestina. Dalam laga tunda ini Israel harus mengakui keunggulan tuan rumah lewat gol semata wayang Milot Rashica (41').

