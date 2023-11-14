Capres-cawapres yang didukung Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menggunakan nomor urut 3 di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Mereka, mendapatkan nomor urut tersebut usai melakukan antrean di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ganjar pun langsung memberi tanda metal sebagai perlambangan nomor urut 3

Adapun, Anies - Cak Imin mendapatkan nomor urut 1 sedangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2.

(fru)

