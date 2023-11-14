...

Dapat Nomor Urut 3 untuk Arungi Pilpres 2024, Ganjar Beri Tanda Metal

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Selasa 14 November 2023 20:50 WIB
A A A
Capres-cawapres yang didukung Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menggunakan nomor urut 3 di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
 
Mereka, mendapatkan nomor urut tersebut usai melakukan antrean di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ganjar pun langsung memberi tanda metal sebagai perlambangan nomor urut 3
 
Adapun, Anies - Cak Imin mendapatkan nomor urut 1 sedangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2. 

(fru)

