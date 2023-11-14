DPC PDIP Kota Medan resmi memecat Bobby Nasution sebagai kader partai. Usulan pemecatan menantu Presiden Jokowi dilakukan karena terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai.

PDIP memberi tenggat waktu 3 hari kepada Bobby untuk kembalikan KTA tetapi Wali Kota Medan tidak mematuhi.

Sementara Bobby Nasution mengaku baru menerima surat usulan pemecatan tersebut pada Senin(13/11) malam.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News