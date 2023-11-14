...

Bobby Nasution Resmi Dipecat Sebagai Kader PDIP, Begini Tanggapannya

Said Ilham, Jurnalis · Selasa 14 November 2023 19:45 WIB
DPC PDIP Kota Medan resmi memecat Bobby Nasution sebagai kader partai. Usulan pemecatan menantu Presiden Jokowi dilakukan karena terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai.
 
PDIP memberi tenggat waktu 3 hari kepada Bobby untuk kembalikan KTA tetapi Wali Kota Medan tidak mematuhi.
 
Sementara Bobby Nasution mengaku baru menerima surat usulan pemecatan tersebut pada Senin(13/11) malam.

