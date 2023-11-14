Cawapres Partai Perindo Mahfud MD menyebut dinasti politik bukanlah sekedar sebutan atau istilah. Masyarakat pun harus di beri tahu lantaran dinasi politik diperbolehkan secara hukum namun mengandung satu persyaratan moral. Hal itu disampaikan Mahfud di Pejompongan Selasa (14/11/2023) siang.

Ketika ditanya apakah dirinya mengakui praktik dinasti politik terjadi dalam Pilpres kali ini, Mahfud mengatakan semua orang sudah menyebut hal tersebut

(fru)

