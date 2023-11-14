Pasangan Capres dan Calon Cawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mulai bertolak ke Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.
Keduanya bertolak ke KPU untuk hadiri pengudian nomor urut capres-cawapres. Keduanya, didampingi oleh sang istri baik Siti Atikoh maupun Zaizatun Nihayati.
Ganjar mengaku tak persolakan mendapat nomor urut berapa pun.
