Sebanyak 50 ton bantuan untuk Palestina dikirimkan Baznas, Selasa (14/11). Bantuan diangkut dengan kapal perang di Kolinamil, Tanjung Priok, Jakut

Bantuan terdiri dari perlengkapan bayi, selimut, susu dan kebutuhan lain. Bantuan digalang dari masyarakat dan perusahaan yang masuk ke Baznas. Bantuan dibawa dengan kapal perang karena bisa memuat lebih banyak

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

