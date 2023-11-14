...

Gunakan Kapal Perang, Baznas Kirim Bantuan Seberat 50 Ton ke Palestina

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Selasa 14 November 2023 18:15 WIB
Sebanyak 50 ton bantuan untuk Palestina dikirimkan Baznas, Selasa (14/11). Bantuan diangkut dengan kapal perang di Kolinamil, Tanjung Priok, Jakut
 
Bantuan terdiri dari perlengkapan bayi, selimut, susu dan kebutuhan lain. Bantuan digalang dari masyarakat dan perusahaan yang masuk ke Baznas. Bantuan dibawa dengan kapal perang karena bisa memuat lebih banyak
 
Kontributor: Sofyan Firdaus
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Berita Terkait

