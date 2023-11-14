Sebanyak 50 ton bantuan untuk Palestina dikirimkan Baznas, Selasa (14/11). Bantuan diangkut dengan kapal perang di Kolinamil, Tanjung Priok, Jakut
Bantuan terdiri dari perlengkapan bayi, selimut, susu dan kebutuhan lain. Bantuan digalang dari masyarakat dan perusahaan yang masuk ke Baznas. Bantuan dibawa dengan kapal perang karena bisa memuat lebih banyak
Kontributor: Sofyan Firdaus
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow