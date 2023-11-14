Presiden Jokowi bertemu Chairman Freeport McMoRan, Richard Adkerson. Lokasi di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, AS, Senin (13/11). Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia.
Hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. Jokowi berharap agar hal ini dapat diselesaikan pada akhir November 2023.
Produser: Akira Aulia W
(fru)
