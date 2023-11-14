...

Presiden Jokowi Bertemu Bos Freeport McMoRan di Washington DC, Ini yang Dibahas

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 14 November 2023 07:02 WIB
Presiden Jokowi bertemu Chairman Freeport McMoRan, Richard Adkerson. Lokasi di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, AS, Senin (13/11). Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia.
 
Hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. Jokowi berharap agar hal ini dapat diselesaikan pada akhir November 2023.
 
