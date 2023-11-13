Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso terjaring OTT tim penyidik KPK. Yan Piet dan sejumlah pihak yang terjaring dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Senin (13/11/2023) untuk melanjutkan Pemeriksaan.

Setelah kedatangan Yan Piet, kemudian disusul beberapa pihak yang turut diamankan saat KPK gelar OTT.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, mereka adalah, Anggota DPRD Kabupaten Sorong, hingga Pejabat BPK Provinsi Papusa Barat Daya.

(fru)

