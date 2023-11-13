Warga Palestina terus melarikan diri dari Gaza utara Minggu (12/11) ketika militer Israel mendesak ke lingkungan perkotaan padat dalam pertempurannya dengan Hamas.

Warga eksodus ke selatan, menghindari pertempuran saat pejabat Gaza mengatakan jumlah korban jiwa warga Palestina melampaui 11.000 orang.

Kota Gaza adalah fokus kampanye Israel menghancurkan Hamas setelah serangan 7 Oktober. Israel mengklaim pusat komando utama Hamas terletak di dalam dan di bawah Rumah Sakit Shifa.

Kelompok Hamas dan staf rumah sakit menyangkal klaim tersebut. Mereka menyatakan militer Israel hanya menciptakan alasan untuk menyerang mereka.



