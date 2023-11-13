Menko Polhukam Mahfud Md menyebut saat nilai aset yang dirampas oleh Satgas BLBI telah telah mencapai Rp 34,3 Triliun.
Hal ini disampaikan Mahfud di Jakarta, Senin (13/11/2023). Perampasan akan terus dilakukan perpanjangan.
BLBI sendiri merupakan bentuk perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta. Meski perjanjian tersebut perdata, namun karena terjadi pelanggaran negara tetap berhak melakukan penindakan.
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
