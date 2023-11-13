...

Mahfud Ungkap Satgas BLBI Telah Berhasil Sita Rp34,3 Triliun Aset Debitur Nakal

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 13 November 2023 18:00 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md menyebut saat nilai aset yang dirampas oleh Satgas BLBI telah telah mencapai Rp 34,3 Triliun.
 
Hal ini disampaikan Mahfud di Jakarta, Senin (13/11/2023). Perampasan akan terus dilakukan perpanjangan. 
 
BLBI sendiri merupakan bentuk perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta. Meski perjanjian tersebut perdata, namun karena terjadi pelanggaran negara tetap berhak melakukan penindakan. 
 
