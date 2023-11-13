Komisi I DPR RI menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Penunjukkan Agus disetujui oleh 9 fraksi di Komisi I DPR RI.
Selain itu, rapat juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Yudo Margono, yang akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI.
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
