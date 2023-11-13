Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan jaminan untuk menjaga netralitas TNI dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Hal ini ditegaskannya saat fit and proper test calon Panglima TNI di Kompleks Parlemen MPR/DPR, Senin (13/11/2023).

Jenderal Agus menyampaikan dalam kepemimpinannya nanti, TNI akan memperkuat sinergitas dan soliditas bersama Polri dalam mengamankan proses demokrasi melalui latihan dan pelaksanaan Posko bersama.

Reporter: Felldy Utama

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

