...

Dapat Hadiah Blunder Lawan, Cristiano Ronaldo Kian Kokoh Puncaki Top Skor Liga Arab Saudi

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 12 November 2023 16:04 WIB
A A A
Cristiano Ronaldo kian kokoh memuncaki daftar top skor Liga Arab Saudi 2023/2024. 
 
Ronaldo menambah catatan golnya saat Al Nassr kalahkan Al Wahda 3-1. Sang kapten dengan cerdik memanfaatkan blunder bek lawan untuk menegaskan kemenangan Faris Najd.
 
Kini CR7 mengoleksi 13 gol jauh mengungguli Aleksandar Mitrovic (10 gol) dan Karim Benzema (8 gol). Kegemilangan Ronaldo juga menular dengan Al Nassr yang duduki peringkat 2 klasemen.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini