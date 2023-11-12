Cristiano Ronaldo kian kokoh memuncaki daftar top skor Liga Arab Saudi 2023/2024.

Ronaldo menambah catatan golnya saat Al Nassr kalahkan Al Wahda 3-1. Sang kapten dengan cerdik memanfaatkan blunder bek lawan untuk menegaskan kemenangan Faris Najd.

Kini CR7 mengoleksi 13 gol jauh mengungguli Aleksandar Mitrovic (10 gol) dan Karim Benzema (8 gol). Kegemilangan Ronaldo juga menular dengan Al Nassr yang duduki peringkat 2 klasemen.

(mhd)

