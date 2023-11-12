Beginilah antusias warga Jakarta menyambut penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di Indonesia. Ribuan warga memadati area Jakarta International Stadium (JIS), Jakpus, Sabtu (11/11) malam.
Uniknya, warga yang datang bukan hanya menyaksikan jalannya pertandingan. Namun juga untuk berswafoto dengan latar stadion terbesar di Jakarta ini.
Tampak adanya gelombang cahaya warna-warni di luar stadion membuat warga semakin terpukau. Seorang warga pun mengaku sangat senang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17.
Sejumlah petugas Kepolisian juga terlihat mengatur jalannya arus lalin, guna menghindari terjadinya kemacetan di ruas jalan akses stadion.
Kontributor: Rizki Faluvi
Produser: Akira Aulia W
(fru)
