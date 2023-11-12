Beginilah antusias warga Jakarta menyambut penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di Indonesia. Ribuan warga memadati area Jakarta International Stadium (JIS), Jakpus, Sabtu (11/11) malam.

Uniknya, warga yang datang bukan hanya menyaksikan jalannya pertandingan. Namun juga untuk berswafoto dengan latar stadion terbesar di Jakarta ini.

Tampak adanya gelombang cahaya warna-warni di luar stadion membuat warga semakin terpukau. Seorang warga pun mengaku sangat senang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17.

Sejumlah petugas Kepolisian juga terlihat mengatur jalannya arus lalin, guna menghindari terjadinya kemacetan di ruas jalan akses stadion.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News