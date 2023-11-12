...

Sambut Piala Dunia U-17 2023, Ribuan Warga Padati Area JIS

Rizki Falupi, Jurnalis · Minggu 12 November 2023 10:00 WIB
Beginilah antusias warga Jakarta menyambut penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di Indonesia. Ribuan warga memadati area Jakarta International Stadium (JIS), Jakpus, Sabtu (11/11) malam.
 
Uniknya, warga yang datang bukan hanya menyaksikan jalannya pertandingan. Namun juga untuk berswafoto dengan latar stadion terbesar di Jakarta ini. 
 
Tampak adanya gelombang cahaya warna-warni di luar stadion membuat warga semakin terpukau. Seorang warga pun mengaku sangat senang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17.
 
Sejumlah petugas Kepolisian juga terlihat mengatur jalannya arus lalin, guna menghindari terjadinya kemacetan di ruas jalan akses stadion. 
 
Kontributor: Rizki Faluvi 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

