Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi MK saat ini. Dalam pidato “Suara Hati Nurani” yang diunggah di Youtube PDIP ia memuji putusan MKMK soal pelanggaran etik hakim MK terkait putusan yang mengubah syarat usia capres-cawapres.

Selain itu, dalam pidato tersebut ia juga menyinggung soal kecurangan politik yang akhir-akhir ini mulai terlihat dan akan kembali terjadi. Ia mengajak rakyat untuk mengawal demokrasi dan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani.

