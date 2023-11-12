Aksi kejar-kejaran warnai penangkapan 2 pelaku pembunuhan di Jl Mekar Jaya, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulteng. Hal tersebut terjadi pada Minggu (12/11) sore.

Dalam penangkapan tersebut turut diamankan pisau dan martil sebagai barang bukti. Kedua pelaku sempat buron selama sepekan usai membunuh remaja pada Jumat (3/11) lalu. Mereka ditangkap oleh tim buser Polresta Kendari dan sempat terjadi kejar-kejaran hingga dikepung.

Gunawan (17) dan Ilham (18) melakukan pembunuhan dipicu pemerasan kepada korban. Pelaku memalak korban untuk membeli minuman keras, namun korban tidak memberikan uang.

Gunawan menikam korban dengan pisau dapur dan martil hang telah dibawa, sementara Ilham bertugas mengantar Gunawan menggunakan motor. Gunawan mengatakan aksinya dilakukan karena tak sadar sedang dibawah pengaruh alkohol. Kedua pelaku dijerat pasal 338 tentang pembunuhan dan diancam 20 tahun penjara.