Dua pencuri motor terekam CCTV beraksi di Perumahan Idaman Asri 2, Desa Denanyar Kec. Jombang, Kab Jombang, Jawa Timur pada Jumat (10/11) pukul 04:00 pagi. Dari 3 rumah yang dijadikan target, pelaku berhasil membawa motor dari salah satu rumah yang tak terkunci.

Pelaku sempat gagal mengambil 2 motor lainnya dan hanya berhasil merusak kontak di 2 motor itu. Pelaku bergeser masuk ke teras rumah warga di Blok C yang lupa dikunci pemiliknya. Dengan cepat pelaku mengambil 1 unit motor dari lokasi perumahan.

Pemilik motor baru menyadari motornya hilang saat terbangun pukul 4:30 pagi. Pemilik menemukan alat yang digunakan pelaku untuk menggasak motor yang tertinggal di lokasi. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan kerugian ditaksir mencapai Rp 22 juta.

(mhd)

