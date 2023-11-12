...

Terekam CCTV! Dua Orang Gasak Motor di Perumahan Warga

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Minggu 12 November 2023 20:28 WIB
Dua pencuri motor terekam CCTV beraksi di Perumahan Idaman Asri 2, Desa Denanyar Kec. Jombang, Kab Jombang, Jawa Timur pada Jumat (10/11) pukul 04:00 pagi. Dari 3 rumah yang dijadikan target, pelaku berhasil membawa motor dari salah satu rumah yang tak terkunci.
 
Pelaku sempat gagal mengambil 2 motor lainnya dan hanya berhasil merusak kontak di 2 motor itu. Pelaku bergeser masuk ke teras rumah warga di Blok C yang lupa dikunci pemiliknya. Dengan cepat pelaku mengambil 1 unit motor dari lokasi perumahan.
 
Pemilik motor baru menyadari motornya hilang saat terbangun pukul 4:30 pagi. Pemilik menemukan alat yang digunakan pelaku untuk menggasak motor yang tertinggal di lokasi. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan kerugian ditaksir mencapai Rp 22 juta.

