Capres Ganjar Pranowo Tanggapi Biasa Hasil Survei yang Naik Turun

Ulil Amri, Jurnalis · Minggu 12 November 2023 21:00 WIB
Capres Ganjar Pranowo tanggapi hasil survei dengan biasa saja. Ia menyadari bahwa hasil survei berbagai lembaga bersifat dinamis, bisa naik ataupun turun
 
Hal ini disampaikan Ganjar saat menyapa warga, tokoh etnis dan agama di Kab. Asahan, Sabtu (11/11). Dirinya meminta masyarakat untuk tetap menunggu 
 
Ia pun mengetahui dengan jelas, lembaga survei mana saja yang kredibel dan terkonfirmasi
 
Ganjar meyakini elektabilitas Ganjar-Mahfud akan berada di puncak bursa Capres Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang

