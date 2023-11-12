Polisi anti huru-hara di Barcelona, Spanyol bentrok dengan sekitar 2.000 pengunjuk rasa pro-Palestina yang menyerbu dan menduduki stasiun kereta komuter untuk sesaat.

Mereka beserta ribuan demonstran lainnya demonstrasi resmi menentang agresi Israel di Gaza. Hamas dianggap sebagai kelompok teror oleh AS dan pemerintah Barat lainnya.

Pawai ini diorganisir oleh kelompok pro-Palestina. Ratusan demo ke stasiun kereta Barcelona, dengan spanduk bertuliskan “Genosida” dan “Bebaskan Palestina!

Polisi gunakan pentungan untuk mengusir demonstran, namun terpaksa berbicara dengan mereka, saat aktivitas penumpang kereta komuter sangat padat.

Setelah sekitar satu jam, para pengunjuk rasa setuju untuk meninggalkan stasiun.



Sumber : APTN/Reuters

(fru)

