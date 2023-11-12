Aksi Bela Palestina masih terus digelar di sejumlah kota di Indonesia. Hari ini, Minggu (12/11) pagi ribuan orang turun ke Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi.

Mereka memadati kawasan Car Free Day (CFD) untuk menyuarakan dukungan kepada Palestina. Massa didominasi dengan pakaian putih hingga membawa pernak-pernik Palestina.

Sejumlah poster berisi seruan dukungan kepada Palestina turut dibawa peserta aksi.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Akira Aulia W

(fru)

