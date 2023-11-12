Aksi Bela Palestina masih terus digelar di sejumlah kota di Indonesia. Hari ini, Minggu (12/11) pagi ribuan orang turun ke Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi.
Mereka memadati kawasan Car Free Day (CFD) untuk menyuarakan dukungan kepada Palestina. Massa didominasi dengan pakaian putih hingga membawa pernak-pernik Palestina.
Sejumlah poster berisi seruan dukungan kepada Palestina turut dibawa peserta aksi.
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Akira Aulia W
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow