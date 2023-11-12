Tiga kendaraan minibus terlibat kecelakaan beruntun, Minggu (12/11). Lokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.

Dua kendaraan sedan tampak ringsek pada bagian belakang. Sementara, kendaraan taksi yang turut terlibat ringsek pada bagian depan.

Kecelakaan bermula saat dua kendaraan sedan berhenti di persimpangan lampu merah. Kemudian datang kendaraan taksi dari arah bersamaan melaju dengan kencang.

Pengemudi taksi yang diduga ngantuk kemudian menabrak dua kendaraan sedan. Atas insiden ini, dua dari tiga pengemudi mengalami luka pada bagian kepala.

