Mahasiswi Unej Meninggal di Gunung Argopuro saat Diklatsar Pecinta Alam

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Minggu 12 November 2023 09:20 WIB
Inilah Nadifa Damayanti (18) seorang mahasiswi Universitas Jember (Unej). Ia tak sadarkan diri saat mengikuti diklat pecinta alam bersama belasan temannya. Lokasi di Lereng Gunung Argopuro, Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11). 
 
Diduga karena kelelahan, kondisi korban tiba-tiba drop hingga kemudian pingsan. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan membawa ke rumah sakit.
 
Sayangnya saat tiba di RSUD dr.Soebandi Jember nyawa korban tidak dapat tertolong. 
 
Kontributor: Bambang Sugiarto 
Produser: Akira Aulia W 

(fru)

