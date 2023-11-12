Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan dua rumah roboh total. Lokasi di Desa Getas, Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah, Sabtu (11/11).

Beruntung tidak ada korban jiwa lantaran rumah dalam keadaan kosong. Selain itu, puluhan rumah warga juga rusak di bagian atap.

Warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Kontributor: Heri Purnomo

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News