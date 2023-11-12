Poster-poster Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo dicopot petugas Satpol PP. Lokasi di Kota Pematang Siantar, Medan, Sumut, Sabtu (11/11).

Pencopotan dilakukan menjelang kedatangan Ganjar ke Kota Pematang Siantar. Poster-poster yang dicopot berada di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan MH Sitorus.

Saat tiba di Pematang Siantar, Ganjar belum mengetahui adanya pencopotan posternya. Ganjar menyebut harus mengklarifikasi alasan pencopotan poster dirinya ke Satpol PP.

