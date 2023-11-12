...

Respons Bacapres Perindo Ganjar Pranowo soal Posternya Dicopot Satpol PP

Fadly Pelka, Jurnalis · Minggu 12 November 2023 08:00 WIB
A A A
Poster-poster Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo dicopot petugas Satpol PP. Lokasi di Kota Pematang Siantar, Medan, Sumut, Sabtu (11/11).
 
Pencopotan dilakukan menjelang kedatangan Ganjar ke Kota Pematang Siantar. Poster-poster yang dicopot berada di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan MH Sitorus.
 
Saat tiba di Pematang Siantar, Ganjar belum mengetahui adanya pencopotan posternya. Ganjar menyebut harus mengklarifikasi alasan pencopotan poster dirinya ke Satpol PP.
 
Kontributor: Fadly Pelka
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini