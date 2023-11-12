Okezone Updates dibuka dengan video seorang maling yang kepalanya tersangkut plafon kios di Cirebon, Jawa Barat. Video berikutnya, video viral dua remaja putri berkelahi lantaran berebut pacar di Kotawaringin Barat, Kalteng.

Okezone Updates ditutup oleh video Presiden Jokowi resmi memberikan penghargaan Bintang Jasa Pratama ke Presiden FIFA Gianni Infantino.

