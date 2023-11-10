Prilly Latuconsina terkenal sebagai sosok yang mapan, cerdas dan bertalenta. Hal itu membuat deretan pria mengantri untuk mendekatinya.

Tak terkecuali Kiki dan Bastian CJR yang rupanya dulu sempat mendekatinya. Meskipun demikian, kedekatan itu rupanya hanya sebatas teman saat remaja.

Hingga saat ini, Prilly masih memilih untuk menjomblo.

Produser : Dea K.Charity

Video : Thanks to Starpro

(rns)

