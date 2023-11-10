Jelang perhelatan Piala Dunia U-17, jumlah calon penumpang kereta api jarak jauh meningkat hingga mencapai 26 persen. Hingga Jumat (10/11/2023) tiket yang telah laku terjual sebanyak 68 ribu. Jumlah ini meningkat sebanyak 14 ribu tiket jika dibandingkan dengan pekan lalu.

PT KAI juga telah menyiapkan antisipasi jika terjadi lonjakan penumpang sepanjang perhelatan Piala Dunia U-17 digelar.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

