Sensasi nasi liwet dengan ayam kukus memiliki cita rasa yang empuk dan lembut. Perpaduan daging ayam merah yang dikukus dengan sayuran serta irisan tomat dan kol, kian menambah nafsu makan
Harga nasi gurih ingkung ayam dengan ukuran satu paket dimulai harga Rp100 ribu, untuk 5 porsi. Sedangkan untuk harga seporsi cukup membayar Rp30 ribu yang terasa lebih nikmat
Reporter : Saeful Efendi
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
