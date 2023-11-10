...

Nikmatnya Nasi Gurih Ingkung Ayam Khas Klaten, Jawa Tengah

Saeful Efendi, Jurnalis · Jum'at 10 November 2023 18:00 WIB
Sensasi nasi liwet dengan ayam kukus memiliki cita rasa yang empuk dan lembut. Perpaduan daging ayam merah yang dikukus dengan sayuran serta irisan tomat dan kol, kian menambah nafsu makan 
 
Harga nasi gurih ingkung ayam dengan ukuran satu paket dimulai harga Rp100 ribu, untuk 5 porsi. Sedangkan untuk harga seporsi cukup membayar Rp30 ribu yang terasa lebih nikmat 
 
Reporter : Saeful Efendi  
Producer : Erlangga Agung Asmoro

