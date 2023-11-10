Komplotan pelaku pencurian nekat menabrak polisi saat kabur dari kejaran di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Para pelaku kemudian berhenti di tengah kawasan TNBBS dan kabur ke dalam hutan.

Sebelumnya para pelaku terlibat pencurian uang Rp5 juta dan ponsel milik warga. Polisi sedang melakukan pengejaran dan sudah mengamankan mobil yang di tinggal pelaku.

Kontributor: Enrico Ngantung

(mhd)

