Kandang peternakan bebek petelur ludes terbakar di Desa Jatiwates, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ribuan bebek petelur yang ada di dalam kandang mati terpanggang.

Kebakaran diduga karena korsleting arus listrik dari mesin penyimpan pakan bebek. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Kontributor : Mukhtar Bagus

Produser : Hendra Kambil

