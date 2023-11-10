...

13 Warga Palestina Tewas Akibat Israel Serang Kamp Pengungsi Jenin

Betty Usman, Jurnalis · Jum'at 10 November 2023 19:00 WIB
Israel menyerang ke kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat selama satu jam, Kamis (8/11). Akibatnya 13 warga Palestina tewas, menurut pejabat kesehatan Palestina. Tentara Israel mengaku membunuh 10 pejuang Hamas, namun Hamas mengklaim hanya 9 tewas.
 
Serangan drone di Tepi Barat yang kini semakin sering terjadi. Pasukan Israel menangkap 20 warga Palestina, dan menyita senjata dan amunisi.
 
Warga menyatakan serangan dalam 2 tahap: Pukul 01.00, Israel menyerbu kota menghancurkan jalan. Pada pukul 10 pagi, pasukan masuk lagi dan menembaki berbagai lokasi dengan drone. Paramedis, Sabreen Obeidi, dari Bulan Sabit Merah Palestina ditembak pasukan Israel.

(mhd)

