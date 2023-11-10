Video dua orang anak perempuan berkelahi viral di media sosial. TKP di depan Gedung Antakusuma, Pangkalan Bun, Kotawaringin, Kalteng.

Mirisnya, aksi perkelahian itu direkam oleh temannya sendiri. Kedua anak perempuan itu berusia 14 dan 12 tahun, sudah putus sekolah.

Setelah videonya viral, polisi mengamankan keduanya, Jumat (10/11). Saat dimintai keterangan, ternyata perkelahian dipicu rebutan pacar.

Kontributor: Sigit Dzakwan Pamungkas

Produser: B. Lilia Nova

