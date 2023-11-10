Inilah suasana peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November di Sidoarjo. Ratusan pelajar tampak pawai mengelilingi kawasan Buduran sekitar area sekolah. Mereka menggunakan kostum unik yang dirancang sendiri.

Menariknya, aneka kostum unik yang dipakai berbahan baku limbah atau barang bekas yang proses pembuatannya dilakukan sendiri oleh siswa.

Rata-rata proses pembuatan kostum unik ini memakan waktu hingga 2 bulan. Kreativitas ini juga menjadi kampanye dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya terkait masalah limbah.

Reporter: Pramono Putra

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

