Peringati Hari Pahlawan, Ratusan Pelajar di Sidoarjo Gelar Pawai dengan Kostum dari Barang Bekas

Pramono Putra, Jurnalis · Jum'at 10 November 2023 13:51 WIB
Inilah suasana peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November di Sidoarjo. Ratusan pelajar tampak pawai mengelilingi kawasan Buduran sekitar area sekolah. Mereka menggunakan kostum unik yang dirancang sendiri.
 
Menariknya, aneka kostum unik yang dipakai berbahan baku limbah atau barang bekas yang proses pembuatannya dilakukan sendiri oleh siswa.
 
Rata-rata proses pembuatan kostum unik ini memakan waktu hingga 2 bulan. Kreativitas ini juga menjadi kampanye dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya terkait masalah limbah.
 
Reporter: Pramono Putra
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

