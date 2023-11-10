...

OKEZONE UPDATES: Penangkapan Kapal Penjarah Harta Karun hingga Barcelona Dipermalukan Shakhtar Donetsk

Nata Arman, Jurnalis · Jum'at 10 November 2023 08:13 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video penangkapan kapal penjarah harta karun di peraiah Kepulauan Riau. Video berikutnya, geger anak usir ibu kandung di Labuhan Batu, Sumut.
 
Video berikutnya, Radja Nainggolan dan Sabreena Dressler ditunjuk menjadi brand ambassador Piala Dunia U-17 2023.
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Barcelona secara mengejutkan dikalahkan tuan rumah Shakhtar Donetsk pada ajang Liga Champions.
 
Reporter: Nata Arman

(fru)

