Okezone Updates dibuka dengan video penangkapan kapal penjarah harta karun di peraiah Kepulauan Riau. Video berikutnya, geger anak usir ibu kandung di Labuhan Batu, Sumut.

Video berikutnya, Radja Nainggolan dan Sabreena Dressler ditunjuk menjadi brand ambassador Piala Dunia U-17 2023.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Barcelona secara mengejutkan dikalahkan tuan rumah Shakhtar Donetsk pada ajang Liga Champions.

Reporter: Nata Arman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News