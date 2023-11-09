...

Penalti Lautaro Martinez Antar Inter Milan Ukir Rekor Mentereng ke Fase Gugur Liga Champions

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 09 November 2023 12:30 WIB
Inter Milan memastikan langkah ke fase gugur Liga Champions 2023/2024 usai mengalahkan tuan rumah Salzburg 1-0. Tampil agresif di kandang lawan Nerazzuri harus menunggu hingga 5 menit terakhir untuk memecah kebuntuan. Lautaro Martinez tampil jadi penentu kemenangan lewat sepakan 12 pas (85').
 
Hasil ini membuat torehan poin Inter Milan menyamai Real Sociedad
dan takkan mampu disamai dua pesaing lain. La Beneamata kembali mengulangi rekor mentereng lolos 16 besar dengan dua laga tersisa setelah musim 2004/2005. 
 
Produser: Andika Gesta
Ve: Geri A

(rns)

