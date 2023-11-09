Influencer Fuji Utami kian dihantam gosip miring yang bertubi-tubi. Mulai dari topik gagal move on, hingga kabar eksploitasi karyawan.

Sahabatnya, Tina Astari meyakini bahwa Fuji jauh lebih baik dari pandangan netizen. Menurutnya, Fuji adalah sosok yang matang walaupun masih berusia muda.

Ia lantas mengimbau para penggemar agar mendukung Fuji secara bijaksana.

Produser : Dea K.Charity

Video : Thanks to Starpro

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News