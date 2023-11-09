Ratusan warga Dusun Kerjo 2, Gunungkidul menggeruduk kantor Balai Desa Setempat. Warga menuntut Kepala Dusun mundur dari jabatannya karena diduga selingkuh dengan warganya.

Warga menganggap perbuatan S melanggar norma karena berbuat asusila dengan warganya sendiri. Pihak Desa mengaku akan berkoodinasi dengan pihak Pemkab Gunungkidul terkait mekanisme pemberhentian Kepala Dusun.

(mhd)

