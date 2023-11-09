Menkopolhukam Mahfud MD akan mengirim tim ke rumah orang tua Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Tim tersebut akan melakukan investigasi teror yang menimpa orang tua Melki dan akan menelusuri pelaku teror tersebut apakah dari warga sipil, TNI, atau Polri.

Mahfud menyebut teror tersebut tidak profesional dan melanggar konstitusi jika benar dilakukan oleh aparat keamanan.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

