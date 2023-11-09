Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis menyarankan hakim konstitusi Anwar Usman untuk mundur dari Mahkamah Konstitusi (MK). Penggantian Ketua MK ini juga membuatnya lebih tenang karena dia mengaku tidak percaya kepada Anwar Usman saat masih menjadi Ketua MK dan merupakan ipar dari Presiden RI Joko Widodo dan Paman dari Gibran Rakabuming Raka.

Cholil mengibaratkan sosok hakim sama dengan pimpinan agama, yang jika sudah melanggar etika maka tidak dapat lagi menjadi teladan umat.

Reporter: Widya Michella

Produser: Kristo Suryokusumo

