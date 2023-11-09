Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan akan mengirim bantuan kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut bagi warga Palestina yang menjadi korban agresi Israel.

TNI AL juga akan menyiabkan kapal jenis LPD (landing platform dock) yang akan dijadikan untuk tempat pengungsian sementara.

Rencana bakti sosial dan kesehatan tersebut saat ini masih dalam pembahasan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

