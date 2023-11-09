Beberapa orang tewas dan terluka (Rabu 8/11) akibat serangan udara Israel di kota Beit Lahiya di Jalur Gaza utara. Jumlah pasti korban jiwa belum diketahui.

Utara Jalur Gaza adalah tempat pertempuran terburuk antara tentara Israel dan militan Hamas. Sebagian besar penduduk telah meninggalkan daerah tersebut setelah himbauan Israel. Namun ratusan ribu orang masih tetap tinggal di sana.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News