Seorang petugas keamanan salah satu pesantren di Beji, Depok ditemukan tewas membusuk pada Kamis (9/11). Jasad yang diduga tewas sejak 2 hari lalu itu ditemukan di lantai 2 bangunan semi permanen.

Petugas kemudian mengevakuasi jasad tersebut ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Setelah dievakuasi, Tim Inafis Polres Metro Depok langsung memeriksa jasad HS (50) alias Menen.

Kanit Reskrim Polsek Beji, IPTU Irman Saputra menyebut kondisi jenazah telah membusuk. Namun pihaknya memastikan, tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban.

