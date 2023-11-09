Petugas damkar Kab Kerinci Jambi berhasil mengevakuasi sarang tawon berdiameter 60 cm. Sarang tawon vespa ini berada di belakang rumah warga di Desa Siulak Kecil Hilir, Kab Kerinci, Jambi

Dengan alat pelindung seadanya, petugas berhasil mengevakuasi sarang tawon dalam waktu 30 menit. Dalam sarang tersebut terdapat ribuan tawon berbisa dan agresif yang bisa menyerang warga. Petugas mengimbau warga untuk hubungi petugas jika kembali menemukan sarang tawon yang serupa

Kontributor: Kapior Gandi

Produser: Dinda Elita

(rns)

