Seorang residivis pencurian di Kabupaten Muaro Jambi seolah tidak jera. Pelaku Dicky (27) nekat mencuri rokok senilai Rp5 juta di sebuah toko. Lokasi di Desa Petaling Jaya, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

Berbekal CCTV, pelaku berhasil diamankan tim Opsnal Reskrim Polsek Sungai Gelam. Sebelumnya, pelaku pencurian ini telah dua kali melakukan tindak pidana.

