naskah:

Tim PPA Satreskrim Polres Pinrang, Sulsel mengamankan 17 muda mudi. Belasan muda mudi itu terjaring razia prostitusi online, Kamis (9/11).

Dari 17 orang itu, sepuluh di antaranya wanita diduga sebagai PSK. Polisi menemukan aplikasi kencan di ponsel wanita-wanita itu. Sementara pelaku laki-laki beberapa di antaranya masih di bawah umur.

Kontributor: Erwin Eka Pratama

Produser: B. Lilia Nova

(rns)

