naskah:
Tim PPA Satreskrim Polres Pinrang, Sulsel mengamankan 17 muda mudi. Belasan muda mudi itu terjaring razia prostitusi online, Kamis (9/11).
Dari 17 orang itu, sepuluh di antaranya wanita diduga sebagai PSK. Polisi menemukan aplikasi kencan di ponsel wanita-wanita itu. Sementara pelaku laki-laki beberapa di antaranya masih di bawah umur.
Kontributor: Erwin Eka Pratama
Produser: B. Lilia Nova
(rns)
