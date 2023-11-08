Felicya Angelista menjadi salah satu publik figur yang meraih penghargaan The Alpha Under 40, majalah HighEnd yang berlangsung di MNC Conference Hall - iNews Tower Building 3rd Floor, Jakarta, (8/11/2023).

Sebagai informasi, selain Felicya Angelista, terdapat 19 figur inspirasional berusia dibawah 40 tahun yang juga meraih penghargaan The Alpha Under 40, majalah HighEnd tahun ini.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News