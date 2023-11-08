Media sosial penyanyi Lesti Kejora dibanjiri hujatan oleh fans fanatik Fuji Utami. Pasalnya, Lesti mengunggah foto bersama sejumlah artis termasuk Aaliyah Massaid.

Para penggemar lantas menilai Lesti bersikap pilih kasih terhadap Fuji. Namun, Lesti mengaku tidak memerhatikan hujatan tersebut. Ia lantas menghimbau warganet untuk mendukung idola dengan bijaksana.

Produser : Dea K.Charity

(rns)

