MNC Pictures Duetkan Arya Saloka dengan Taskya Namya dalam Film Lembayung, Segera Rilis

Nurul Amanah, Jurnalis · Rabu 08 November 2023 14:17 WIB
MNC Pictures mengumumkan jajaran pemain yang akan membintangi film terbaru bertajuk Lembayung. Film ini menjadi karya kolaborasi MNC Pictures bersama Tiger Wong Entertainment milik Baim Wong.
 
Baim Wong sendiri akan menjadi sutradara dalam film ini, bekerja sama dengan Ruben Adrian. Sederet aktor dan aktris kenamaan tanah air terlibat dalam film bergenre horor thriller, 
 
seperti terlihat saat konferensi pers film Lembayung di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023). Beberapa aktor gaek seperti Arya Saloka, Taskya Namya, Yasamin Jasem, Tio Pakusadewo Asri Welas, Paula Verhoeven, Daffa Wardhana, Erick Astrada, dan Ence Bagus.
 
Film Lembayung akan memulai proses syuting minggu depan, dan berlokasi di kota Jogjakarta.
         
 
Reporter : Nurul Amanah
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

