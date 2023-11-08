...

HT Pamerkan Sticker Raksasa dan Spanduk Kecil Bergambarkan Ganjar-Mahfud di Gedung TPN

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Rabu 08 November 2023 21:00 WIB
A A A
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memamerkan sticker raksasa Ganjar-Mahfud. Sticker itu tertempel di kaca Gedung TPN Ganjar Mahfud di kawasan MNC Centre, Kebon Sirih, Jakpus.
 
Momen itu dibagikan HT saat menerima kedatangan Plt. Ketum PPP Muhamad Mardiono dan Wakil Ketua TPN Andika Perkasa. Selain sticker raksasa, HT juga memamerkan spanduk yang terpasang namun lebih kecil.
 
Spanduk serupa juga terlihat di depan area Gedung TPN, dimana spanduk memperlihatkan foto Ganjar-Mahfud. Sticker raksasa bertuliskan “Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud Md Capres-Cawapres RI 2024. Di atas gambar kedua pasangan itu juga tertempel logo seluruh partai pendukung Ganjar - Mahfud. Diantaranya PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.
 
Hari Rabu kerap dijadikan rapat rutin TPN Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan parpol dan TPN. Rapat kali ini berfokus pada strategi pemenangan Ganjar-Mahfud pada Pilores 2024 mendatang.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini