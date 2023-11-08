Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memamerkan sticker raksasa Ganjar-Mahfud. Sticker itu tertempel di kaca Gedung TPN Ganjar Mahfud di kawasan MNC Centre, Kebon Sirih, Jakpus.

Momen itu dibagikan HT saat menerima kedatangan Plt. Ketum PPP Muhamad Mardiono dan Wakil Ketua TPN Andika Perkasa. Selain sticker raksasa, HT juga memamerkan spanduk yang terpasang namun lebih kecil.

Spanduk serupa juga terlihat di depan area Gedung TPN, dimana spanduk memperlihatkan foto Ganjar-Mahfud. Sticker raksasa bertuliskan “Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud Md Capres-Cawapres RI 2024. Di atas gambar kedua pasangan itu juga tertempel logo seluruh partai pendukung Ganjar - Mahfud. Diantaranya PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.

Hari Rabu kerap dijadikan rapat rutin TPN Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan parpol dan TPN. Rapat kali ini berfokus pada strategi pemenangan Ganjar-Mahfud pada Pilores 2024 mendatang.

(mhd)

