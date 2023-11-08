Sibuk mengemas barang pada dini hari, motor milik kurir paket raib dibawa kabur maling. Aksi curanmor terjadi di Jl Suluh, Medan Tembung, Sumatera Utara

Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang kawanan curanmor yang memanfaatkan kondisi sepi. Dua pelaku telah mengincar motor milik korban, pelaku juga mematahkan stang motor dengan kaki

Sementara pelaku lainnya membawa balok kayu untuk berjaga di depan target curiannya. Kedua pelaku diduga orang yang sama dengan pelaku curanmor yang beraksi di dekat lokasi tersebut beberapa waktu sebelumnya